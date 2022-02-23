第24輪公費疫苗預約今天上午10點起開放分流預約，本輪預計提供166.2萬劑量能，截至下午1點共計14.6萬人完成預約，預約率僅8.8％。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，4種廠牌疫苗都還有很充分的量可供預約，請符合資格的民眾盡速到1922平台預約。

第24輪提供第3劑預約接種，約646萬人符合資格，今天上午優先開放55歲以上民眾預約，中午12點起開放38到54歲民眾預約，下午2點起開放18到37歲民眾預約。

本輪預計提供166.2萬劑量能，以莫德納120.9萬劑最多，另外也包括BNT約36.4萬劑、高端約7.2萬劑、AZ約1.6萬劑。莊人祥指出，截至今天下午1點，共14.6萬人完成預約，預約率為8.8％。

指揮中心表示，去年12月12日前已接種2劑且滿18歲民眾，皆可於本輪預約接種第3劑新冠疫苗，約有646萬人符合資格；本輪預約時程至2月25日中午12點止，施打期間為2月28日至3月6日。

指揮中心指揮官陳時中表示，昨（22）國內疫苗接種共16萬5722劑，目前國內疫苗涵蓋率第1劑為82.68％，第2劑為76.41％，第3劑為37.74％。