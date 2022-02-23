國內疫情趨於平穩，遠雄自貿港前進指揮所今解編，中央流行疫情指揮中心表示，該前進指揮所於1月22日成立，在32天內總確診人數175人，總匡列居家隔離達1766人，在前進指揮所解編後，將強化分艙分流、企業篩檢等作為防範疫情復發。

遠雄自貿港因人數多、公司多、流程動線複雜，前進指揮所指揮官王必勝表示，在確診人數中外籍移工佔大多數，因此移工管理應重視各層分流及執行落實，建議加強廠區內工作環境防疫作為。

王必勝說，在前進指揮所解編後，後續將由遠雄園區的應變小組接手管理，將持續強化分艙分流、用餐休息、出入動線、健康監測、企業篩檢，另外將降低派遣人員使用比例，減少流動率，並建立完整人事資料。

衛福部長陳時中也說，未來整體防疫重點要加強各企業各單位自主應變能力，例如希望遠雄要有應變小組，要有聯絡人，聯繫窗口、名冊管理、人員動向、政策宣導、教育訓練等，方便疫調人員進駐時可很快接軌，這是未來要努力的重點。