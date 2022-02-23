春雨讓頭前溪水流豐沛，水公司三區處每天在隆恩堰正常取水20萬噸。（羅浚濱攝）

台灣往年1、2月就進入枯水期，政府為讓寶山和寶二水庫供應竹科足夠用水，都採取政策性休耕，將頭前溪農業用水轉供工業用水，今年春節後持續春雨到23日，寶山水庫蓄水量達98％，寶二水庫更高達100％的滿水位，北水局副局長郭耀程指出，創2006年寶二建庫以來同期的最高紀綠。

去年全台出現56年來的大水荒，寶山和寶二水庫幾近見底，頭前溪也多呈乾涸，石門水庫經桃竹備援管線增供20萬噸，臨時設置的新竹海淡廠則日產1.3萬噸水來因應旱乾，減供限水措施讓民眾記憶猶新。

今年持續春雨讓寶山和寶二「喝飽」，竹科日用水20萬噸無虞外，頭前溪也是水流豐沛，在高鐵橋下的隆恩堰，水公司三區處每天正常取水20萬噸供應新竹地區民生用水，桃竹備援管線也維持以往供水8萬噸。

由於台積電在寶山進行一期擴廠，二期用地正由科管局辦理徵收作業，待擴廠完成用水量勢必大增，頭前溪川流水源源不斷流向大海，是否有必要再蓋淨水廠或水庫等蓄水，因應未來可能出現的久旱不雨？

水公司三處長副處長徐玟鈴說，因應未來氣候變遷的乾旱，蓋淨水廠的儲水效益不大，計畫在苗栗頭屋興建天花湖水庫，但地方反對。北水局副局長郭耀程指出，政府政策興建天花湖水庫，會持續與地方溝通，而增加水資源也有各種方案。

郭耀程說，該局計畫寶二水庫曳洪道加高1.3米，將可再增加192萬立方公尺的蓄水量，等同蓋一座水庫，已在環保署環評差異分析，委員們也都認同，待審查通過就會以最快行政程序發包施工。

郭耀程並說，川流水供水有不確定因素，海水則取之不絕，去年乾旱解除後，臨時建置的新竹海淡設施已撤離，該局提出原址興建新竹海淡廠計畫，能日產10萬噸水，也正進行環評審查。

郭耀程指寶二水庫在目前枯水期滿水位，是建庫以來同期最高紀錄外，並說明台積電未來完成二期擴廠，提出用水計畫是使用12萬噸的再生水，廠區內自行回收用水做3萬噸再生水，9萬噸是家戶用過的水經處理再使用，對寶二水庫供水應該不會增加壓力。