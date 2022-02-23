高雄市首件公辦都更「鳳山國中捷運站周邊公辦都更案」今天動土，昭示高雄市公辦都更發展正式跨入新的里程碑，這是中、南部首例以權利變換辦理的公辦都更案，預計2025年完工，實施者國城建設將投資22億元，興建6棟地上15樓的住商混合大樓，總戶數達546戶，更新後創造不動產價值達34.7億元，高市府可分回124戶住宅單元、100坪的公托空間，共創雙贏。

高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新23日舉辦動土儀式，由高雄市副市長林欽榮主持，包括財政部國產署長曾國基、營建署副署長陳繼鳴、高雄市政府財政局長陳勇勝、國城建設集團總裁洪平森、立委許智傑等人共同出席動土儀式。

林欽榮表示，高市為推動都更速度，成立都更專責單位、積極佈局公辦都更、加速推動都更審議等3箭齊發，今年持續規劃推出「左營區機20公辦都更案」、「捷運衛武營站(O10)周邊土地開發案」、「捷運橘線大東站(O13)北側商業區土地開發案」、「岡山行政中心公辦都市更新案」等招商案。

財政局局長陳勇勝表示，基地位於鳳山區中山東路、仁愛路、仁愛路17巷、中山東路76巷口，基地面積約2300坪，全數為公有土地(市有61%，國有39%)，前身為49年興建的高雄縣稅務新村，因眷戶遷出、現況建物老舊，縣市合併後市府積極推動閒置土地活化，決定以公辦都市更新方式開發。

洪平森表示，國城建設深耕高雄40年，是「最高雄」的建設公司，高雄首個公辦都更案，國城建設自然責無旁貸，預計規劃6棟3幢新建建築物，打造地上15層、地下3層的銀級綠建築，考量「公益性、公共性及可及性」，以公園式的公益設施概念出發，創造優質生活。

國城建設將投資22億元，預計2025年完工，全案更新後可創造不動產價值34.7億元，預估公有地主共可分回13.5億元更新後房地，其中市府可分回房地價值8.8億元，取回的124戶住宅單元，未來可配合市府政策，供投資高雄企業員工安家使用，相關收益挹注市庫。

洪平森考量「公益性、公共性及可及性」，將以公園式的公益設施概念出發。(記者張雅雲攝)

國城更承諾回饋捐贈一座YouBike，並提供市府100坪之公益空間，未來將由社會局佈建鳳山區第4座公立托嬰中心，以充實當地托育資源；另規劃提供約800坪之開放空間供住戶及附近居民使用。洪平森表示，在秉持社會要共好的觀念下，提供友善公益設施及大量公共開放空間，不以追逐利潤為導向，只為了給高雄首購族一處安心、安身的起家。