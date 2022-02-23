今年澳洲網球公開賽男單再度屈居亞軍的俄羅斯職業男網好手麥維德夫（Daniil Medvedev），本周出征墨西哥網球公開賽，只要他能奪冠，就會擠下今年無法在澳網衛冕的現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），成為新任世界第1。

麥維德夫在墨西哥阿卡普爾科當地時間22日，於墨西哥公開賽第一輪6比3、6比4擊敗法國選手帕爾雷（Benoit Paire），朝奪冠及世界球王寶座前進中。

麥維德夫去年美國網球公開賽拿下個人生涯首座四大冠軍，今年澳網在喬柯維奇缺席的情況下，很有機會奪冠，不過決賽遇到另一個「大魔王」納達爾（Rafael Nadal），麥維德夫在兩盤聽牌領先下被納達爾逆轉，看著納達爾高舉個人生涯第21座四大賽冠軍。

經過澳網的挫折後，麥維德夫從墨西哥公開賽出發，這是他第一次參加這站事，贏下首輪勝利後他說：「從一次激烈的賽事以及一段時間休息後再出賽，肯定不是簡單的任務。我面對一位難纏的對手，就算曾落後也不放棄，很高興自己挺下來並獲勝。」

除了奪冠，只要麥維德夫能在墨西哥打進到決賽，以及喬柯維奇沒有在杜拜錦標賽封王，麥維德夫一樣能「篡位」成功，將成為從2004年起繼喬帥、納達爾、費德勒（Roger Federer）及A.穆雷（Andy Murray）之後，第5個坐上世界球王寶座的男子選手。