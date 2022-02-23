被爆將參選桃園巿長 陳時中18字回應 14:512022/02/23 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被爆將參選桃園巿長，陳時中回應「還是謝謝她的關心，不過她不是選對會（選舉對策委員會）的人」（資料照/趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被爆將參選桃園巿長 陳時中18字回應 訂閱影音： 中時新聞網 媒體人周玉蔻今曝光「民進黨戰略選戰名單」，預告北市將由前副總統陳建仁參選，另新北市為前交通部長林佳龍、桃園市為衛福部長陳時中，台中市則是立法院副院長蔡其昌。對於參選桃園一事，陳時中今日回應，「還是謝謝她的關心，不過她不是選對會（選舉對策委員會）的人」。 至於外界質疑陳時中利用指揮官職位，墊高自己參選聲量，媒體詢問這樣的說法他是否同意？他僅以一句話回答「不同意」。 早自習禁考試 家長憂隨堂考變多 高金素梅信守1承諾「不會去選高雄市長」 感動2.1萬網友：有水準有風範 #參選 #陳時中 #桃園 #北市市長 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完盧秀燕高民調 羅智強：難怪「他」只能布局台北市 10:002022/02/23 政治 批白喬茵、柳采葳帶職參選違反黨務中立 議員喊話朱立倫：初選應公平 11:232022/02/23 政治 外資匯出 新台幣終結連三升 匯市報價系統一度異常，央行：影響不大 04:102022/02/23 財經要聞 228連假 新北市急救責任醫院門診服務時段看這邊 14:312022/02/23 生活 好康再加碼 「桃園好市乘雙券」紙本五倍券再放大 10:182022/02/23 生活 陳時中：防疫下一步 「台灣模式」 也要過正常的生活 10:322022/02/23 政治 2022誰來做老大》台北市議員 美女主播搶進北市議員選戰有看頭 04:102022/02/23 政治要聞 陳佩琪自曝與柯媽婆媳問題最大「爆點」：那個姓廖的女人 08:432022/02/23 政治 高房價回不去了！42年前報紙廣告 天母3房新屋百萬有找 10:212022/02/23 財經 柯文哲曬照曝「追公車日常」 網嘆沒意義：想的是怎麼爬上更高位 14:352022/02/23 政治 新北警護國土有功 四連莊獲農委會頒「坡地金育獎」 10:362022/02/23 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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