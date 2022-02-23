被爆將參選桃園巿長 陳時中18字回應

媒體人周玉蔻今曝光「民進黨戰略選戰名單」，預告北市將由前副總統陳建仁參選，另新北市為前交通部長林佳龍、桃園市為衛福部長陳時中，台中市則是立法院副院長蔡其昌。對於參選桃園一事，陳時中今日回應，「還是謝謝她的關心，不過她不是選對會（選舉對策委員會）的人」。

至於外界質疑陳時中利用指揮官職位，墊高自己參選聲量，媒體詢問這樣的說法他是否同意？他僅以一句話回答「不同意」。