國民黨立委江啟臣昨(22日)指出，雖然外交部聲稱，民眾只要持有我國認可的「國際疫苗接種證明」，入境菲律賓就不用隔離，但有台商陳情指出，事實卻並非如此，菲國並不承認我方疫苗證明。對此，外交部回應，我國駐菲律賓代表處已經向菲國政府嚴正說明，促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。不過，國民黨台北市議員張斯綱認為，「就是再一次證明，蔡政府的疫苗政策走不出台灣！只是在大內宣自嗨」。

張斯綱昨晚在臉書指出，蔡政府大肆宣傳新南向政策有多成功，但卻連最基本的接種紀錄都沒辦法被承認，顯見蔡政府根本沒有得到東南亞國家的信任，以台灣跟菲律賓民間交流頻繁，竟然無法成功爭取認可，菲律賓代表處顯然嚴重失職。

不過，有關國人入境菲律賓檢疫相關規定問題，外交部昨也說明，由於菲律賓入境檢疫規定經常依據當地疫情隨時調整，此外也曾發生菲國機場檢疫局（BOQ）官員未能正確解讀相關規定，導致曾有國人持我國衛生福利部核發的「國際預防接種證明書」入境時受阻。我國駐菲律賓代表處已經向菲國政府嚴正說明，我國衛福部是依據「國際衛生條例」（IHR）相關規定核發黃皮書，並且已經獲得國際社會普遍接受，因此促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。

外交部表示，菲國政府主管機關重視我方要求，並且表示菲方正規劃採認我國數位疫苗證明，如果台菲相互承認對方核發的數位疫苗證明，應可有效避免菲國機場第一線防疫人員不正確解讀防疫規定，我方關切的事項也能獲得即時解決，已經將菲國表達的訊息轉請指揮中心參考辦理。

外交部說明，目前我國完整接種疫苗旅客如果有意前往菲國，仍須出示登機前48小時內的RT-PCR檢測陰性報告，並且事先訂妥6天5夜防疫旅館。