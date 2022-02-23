Omicron變種病毒席捲全球，我國在防疫政策上，衛福部長陳時中始終堅稱「清零」，遭批評充滿政治盤算，且各地方縣市政府作法幾乎不跟隨中央。外界普遍認為，台灣之所以疫情控制住，在於人民主動自行做好防疫措施，政府作為有限。對此，台大醫學院教授陳培哲說：「對他們（指揮中心）沒有什麼批評，做事就是這樣做，你也不可能改變他。」

目前各國在防疫政策上，堅持做到「清零」的當屬中國大陸，不過近來香港確診人數居高不下，陸方投入大量人力及物力協助控制疫情，但目前看來，香港疫情短時間恐難以降溫。

不過，秉持疫情要做到「清零」的不只有陸方，民進黨政府的防疫態度也確實如此。即便陳時中拋出「要有與病毒共存的準備」等說法，也預告全面開放商務客，但從持續封鎖邊境等作法看來，仍是堅持要做到「清零」，不過各地方縣市政府作法與中央不同調，早就是各走各的路。

「對他們（指揮中心）沒有什麼批評，做事就是這樣做，你也不可能改變他」，陳培哲認為，我國在防疫上，主要全仰賴民眾自動自發的防疫作為，這是很重要的部分，唯有國人對疾病有所了解，主動且願意採取防疫措施，疫情才能從根本控制。

陳培哲同時也說，新冠病毒不斷演化，且傳染力愈來愈高，要做到「清零」非常困難。

對於歐美以及日本、韓國等國家地區，防疫政策逐漸放緩，傾向與病毒共存，陳培哲說，世界各國的作法是如何，就能夠看出防疫趨勢。

但論及台灣是否有條件與其他國家地區一樣，朝向與病毒共存的防疫策略前進？陳培哲認為，相信依照台灣社會的素質，逐步開放控管是可以的，這看來也是全球的趨勢，不過如此前提是要做到「減害」，也就是要能夠減輕病毒的傷害，才能再談如何與新冠病毒共存，相信有理性的人都會知道一定要這樣做。