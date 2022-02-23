MINI Electric電動車，自原廠發表以來，已在全球熱賣超過3萬輛，去年12月MINI Electric電動車首度在台亮相，引起廣大迴響，更在線上車展中獲選為「2022年度最佳電動掀背車」。在車迷敲碗期盼下，MINI總代理汎德宣布，全新MINI Electric電動車正式開放線上預購，消費者僅需以線上刷卡方式支付3萬元預購預付金，即可優先獲得全新MINI Electric電動車的保留席次，新車預計今年第四季有機會開始在台灣交車。