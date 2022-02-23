今年以來在通膨壓力和烏俄情勢緊繃下，全球股市震盪，投資人對高股息商品的熱度再升溫。截至2021年底，台股原型ETF規模為新台幣近5千億元，其中高股息相關ETF共7檔，規模為新台幣1849億元，檔數雖僅占台股原型ETF的22.6%，惟規模卻占約37.5%，足見高股息ETF受到台灣投資人的青睞程度。

元大投信指出，隨著防疫政策逐步趨於正常化，有利民間消費明顯反彈，且從一月份數據來看，台灣出口和固定資產投資有望維持強勁表現，都有利台股企業每股盈餘持續向上增長，加上台股目前本益比僅約在15倍水準，低於過去十年平均的17倍，扣除台積電(2330)後的本益比更僅約12倍，相當具有投資吸引力。

富邦特選高股息(00900) ETF經理人楊邦珩指出，台股來到1萬8千點持續高檔震盪，惟觀察大盤本益比，已修正到大約14倍左右，未偏離過去歷史平均水準，同時在上市櫃公司獲利支撐下，樂觀看待台股後市。根據預測，上市櫃前200大企業2022年平均現金股利殖利率為4.94%，較2021年的2.92%，高出約2%，因此今年的股利配發有望優於以往，建議投資人以追蹤大盤指數的台股ETF作為核心部位，搭配高股息ETF做衛星配置，提升台股投資效率。

目前台股高息ETF有6檔，富邦特選高股息(00900)ETF為2021年最新成立的一檔，入手價格也最親民，今天收盤價為15.17元。而0056則是台股老字號ETF，被視為存股標的，今天收盤價為33.75元。