高雄前鎮科技產業園區，執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，去年底全數完工，新增總樓地板面積約2.5萬坪產業空間，目前廠房出租率已達9成，投資額逾百億元以上，預計5年內，前鎮科技園區產值可達1200 億元，帶動供應鏈1000億元以上週邊效益，形塑大南方數位轉型聚落。

前鎮科技園區前瞻大樓23日落成啟用，經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局長廖泰翔、加工處長楊伯耕、立法委員賴瑞隆、林岱樺與多家企業代表，到場參與，並與進駐廠商代表共同為大樓揭牌及植樹留念。

經濟部長王美花致詞指出，前鎮科技園區前瞻大樓計畫，是公部門推動產業園區更新首例，她肯定加工出口區的遠見，積極爭取前瞻計畫24億元進行改造，此次共有廠房、辦公大樓及停車場等3棟大樓完工，並騰出1.4公頃讓晶傑達建廠，預估5年內，前鎮科技園年產值將從700億增加到1200億元。

王美花表示，這樣廠房立體化的成功模式，不僅讓容積大幅增加，也讓廠區更現代化、永續環保，未來，加工出口區將複製經驗，10年內，把舊廠房陸續更新，以「騰籠換鳥」的方式，讓前鎮科技產業園區比照科學園區般，現代化，同時，經濟部也將盤點老舊園區，比照案例進行改造，吸引更多、更大的廠商進駐。

高雄市長陳其邁致詞時，首先感謝經濟部，笑稱「美花部長」每次來高雄，都有好消息，從中油高煉廠、半導體S廊帶、橋頭科學園區都有蔡總統及行政院的支持，進度非常順利而且超前。

他指出，前瞻大樓共有3棟，在2019年他擔任行政院副院長時，動工剪綵，沒想到，短短3年就如期如質完工啟用，展現行政院、經濟部及加工出口區同仁的效率，也要感謝立法院及賴瑞隆委員、林林岱樺委員力挺。

陳其邁強調，跟所有科技園區及科學園區相較，前鎮科技園區在的交通跟地理位置，都是最好的，離機場、高速公路都近，又位於港口內，最方便連結到全球的供應鏈體系，園區內光電、封測及生化廠商群聚，未來，高市府也會與中央合作當廠商最強的後盾，不論是都市計畫、人才媒合及行政作業上，都全力支持。

經濟部加工處長楊伯耕指出，近來推動前鎮科技產業園區用地週轉，爭取前瞻計畫更新老舊標準廠房，興建地下1層、地上7層建築，以廠房立體化，創造區中區，以達實際擴區效益，後續第二期規劃拆除園區北基地五棟老舊廠房，導引民間資金興建廠房，完工後，總樓地板面積將擴增5.5倍，除了優先滿足既有廠商擴廠需求，也將開放新廠商投資進駐。

高雄經發局長廖泰翔表示，前瞻大樓目前有瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技、樂業生技、錦聿科技、以及美商安天德百電等7家廠商進駐，投資額逾百億元，預估5年內，前鎮科技園年產值達1200億元、創造2萬6000個就業機會，不僅大幅提升南部產業競爭力，也將串聯亞灣5G AIoT創新園區，成為全球先進半導體製程及高階製造中心重要基地，帶動大南方產業升級轉型。