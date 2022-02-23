索尼在2016所謂的VR元年推出第一代VR頭戴裝置PSVR後，預計今年將推出第二代頭戴裝置PSVR2，PSVR2外觀與第一代有些類似，但索尼透露PSVR2重量與第一代輕，硬體規格提升至4K HDR螢幕、內建回饋震動馬達、增設通風口以提高長時間使用舒適度，並改為inside-out追蹤，不需要再透過外接式基地台來追蹤使用者。

索尼表示，PSVR2的外形和PSVR2 Sense控制器有相似之處，這兩者均採用相匹配的「球狀」外觀。圓球形狀代表玩家進入虛擬實境世界時所感受到的360度視角，此形狀巧妙地捕捉並呈現了這一點。

PSVR2頭戴裝置的設計也受到PS5系列產品外觀的啟發，索尼表示，設計團隊在打造PS5主機時亦考量到下一代的VR頭戴裝置，因此兩者的外觀和感覺上有一些相似之處，PS5主機採用平整邊緣，因其設計是要置放於平坦表面，而PSVR2頭戴裝置的設計更強調圓度，因為此裝置會持續接觸配戴者，這點跟DualSense控制器和Pulse 3D耳機的圓角邊緣相似。

第一代PSVR頭戴裝置的重量與配重頗受稱道，並設計可調整的簡單頭帶，使其人體工學獲得許多正面意見和建議，因此索尼也為PSVR2保留了相同概念，其他功能，例如此頭戴裝置的可調整式眼罩，可將眼罩區域置於離臉部更近或更遠的位置，以及立體聲耳機插孔的位置也維持不變，PSVR2上添加了鏡頭調整轉盤等新功能，進一步提升舒適度，使用者也可選擇匹配兩眼之間的鏡頭距離以將其視野最佳化，另外，PSVR2整合了新的通風口設計，眼罩頂部和前方表面之間留有一些空間，通風口就整合在此。

索尼也透露，PSVR2內建4K HDR高傳真視覺和最先進的圖像渲染技術、增強的追蹤功能（如內向外攝影機追蹤）、全新PlayStation VR2 Sense技術功能（例如頭戴裝置回饋），以及營造出驚人沉浸感且使用直覺的全新PS VR2 Sense控制器，還打造了更輕薄的設計，而且就算加入用於頭戴裝置回饋的全新內建馬達等新的附加功能，重量仍不增反略減。