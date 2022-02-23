犯下華山分屍案的凶手陳伯謙，性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成七大袋棄屍後還狂言要出書，最高法院維持原判決，認定他雖符合兩公約「最嚴重犯行」，惟因經鑑定可教化、治療，判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

最高法院指出，檢方上訴指量刑太輕，陳伯謙提上訴，辯稱自白非出於任意性，且未依自首減刑等，是對事實審法院已明白論斷指駁之事項再爭辯，非適法之第三審上訴理由，因不符合法律程式，判決駁回。

被害人高女的父親屢在法庭上，懇求法官判陳死刑，去年他到台灣高等法院更一審聆判後 ，失望又氣憤地說，這麼可惡的殺人魔及人渣竟然不判死刑，真是沒有天理、公平正義，質疑台灣是不是要走向廢死？

陳伯謙2018年在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女子到草堂飲酒聊天，酒醉後遭陳性侵後勒斃，利用深夜分屍，隔 天清晨運到陽明山區棄置，他另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

台北地方法院一審將陳判處死刑，但高院二審認定符合自首，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審認定，陳犯行極端惡劣，本應選擇量處死刑，讓他與社會永久隔離，以告慰死者在天 之靈，才符合社會公平正義。

但更一審認為，經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳伯謙可藉由 矯正機關施予個別和團體心理治療，及生命教育課程，擬定心理治療 計畫後施予矯正治療，故有教化可能，因此對陳男強制性交殺人部分 ，選擇量處無期徒刑。

民事求償部分，去年北院認定，陳犯後向友人表示，「看能不能出一本書，賺個一桶金」，他顯然毫無悔意，因此判陳須賠償死者家屬1401萬多元。

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