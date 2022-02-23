創校2甲子的頭份國小，因後棟校舍年代久遠，經縣府向教育部爭取經費拆除改建，在本學期完工，並獲頭份在地的協和基金會董事長林光清，捐助160萬元添購86吋液晶顯示器等設備，23日舉行啟用典禮，由校友苗栗縣長徐耀昌命名為致善樓，並主持啟用典禮，再為百年樹人志業畫出新的里程碑。
頭份國小創立於西元1897，擁有2甲子歷史，是頭份在地歷史最悠久的學校，擔負教育地方莘莘學子、傳承地方文化的重任。
頭份國小後棟教室使用近1甲子，因建物老舊，經縣府向教育部爭取經費改建，2016年獲教育部核定，卻因近年來營建物價高漲，致使本案歷經多次流標，在縣府向教育部爭取追加預算下，終獲順利發包，總經費約8688萬元。
後棟校舍改建完工，設計外觀仿磚造建築，並保留老樹傳達校史悠久的百年意象，造型樸實美觀，由老校友縣長徐耀昌為新建大樓命名為「致善樓」，期望讓學子在師長的諄諄教誨下，更加努力精進，達到至真、至美、至善的境界，成為社會國家棟樑之材。
新校舍共有19間教室，其中包括學生健康中心與圖書館，教室安排中低年級學生使用，並在周邊設有無障礙坡道的風雨長廊，不僅能與中棟教室篤行樓相通，以便利午餐運送與師生交流活動。
出身頭份在地的協和基金會董事長林光清，特別捐贈160萬元，替19間教室裝設無塵黑板、86吋顯示器、音效喇叭等教學設備，讓新的教室發揮精進教學的最高效能。
縣長徐耀昌表示，頭份國小繼完成設附設幼兒園，再啟用「致善樓」，目前前棟校舍也在拆除重建，預定在今年完成，讓校園建築煥然一新，讓老校風華再現，校園永續發展。
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