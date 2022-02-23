頭份國小後棟校舍每間教室都有全新的大型液晶螢幕及無塵黑板等新式教學設備。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌特別頒贈感謝狀給協會基金會董事長林光清（右2）。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌23日主持頭份國小後棟校舍落成啟用剪綵。（謝明俊攝）

頭份國小後棟校舍改建完成啟用，由校友縣長徐耀昌命名為「致善樓」。（謝明俊攝

創校2甲子的頭份國小，因後棟校舍年代久遠，經縣府向教育部爭取經費拆除改建，在本學期完工，並獲頭份在地的協和基金會董事長林光清，捐助160萬元添購86吋液晶顯示器等設備，23日舉行啟用典禮，由校友苗栗縣長徐耀昌命名為致善樓，並主持啟用典禮，再為百年樹人志業畫出新的里程碑。

頭份國小創立於西元1897，擁有2甲子歷史，是頭份在地歷史最悠久的學校，擔負教育地方莘莘學子、傳承地方文化的重任。

頭份國小後棟教室使用近1甲子，因建物老舊，經縣府向教育部爭取經費改建，2016年獲教育部核定，卻因近年來營建物價高漲，致使本案歷經多次流標，在縣府向教育部爭取追加預算下，終獲順利發包，總經費約8688萬元。

後棟校舍改建完工，設計外觀仿磚造建築，並保留老樹傳達校史悠久的百年意象，造型樸實美觀，由老校友縣長徐耀昌為新建大樓命名為「致善樓」，期望讓學子在師長的諄諄教誨下，更加努力精進，達到至真、至美、至善的境界，成為社會國家棟樑之材。

新校舍共有19間教室，其中包括學生健康中心與圖書館，教室安排中低年級學生使用，並在周邊設有無障礙坡道的風雨長廊，不僅能與中棟教室篤行樓相通，以便利午餐運送與師生交流活動。

出身頭份在地的協和基金會董事長林光清，特別捐贈160萬元，替19間教室裝設無塵黑板、86吋顯示器、音效喇叭等教學設備，讓新的教室發揮精進教學的最高效能。

縣長徐耀昌表示，頭份國小繼完成設附設幼兒園，再啟用「致善樓」，目前前棟校舍也在拆除重建，預定在今年完成，讓校園建築煥然一新，讓老校風華再現，校園永續發展。