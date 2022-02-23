台南下營上帝廟3年1科遶境4月3日至4日登場，下營區公所及下營上帝廟發起擦亮路口反射鏡活動，守護道路安全。（下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南下營上帝廟3年1科遶境是地方盛事，今年預定於4月3日至4日（農曆3月3日至4日）舉辦2日遶境祈福活動，下營區公所及下營上帝廟發起擦亮路口反射鏡活動，動員20多位志工參與，讓道路轉角明鏡高懸，守護道路安全。

下營區公所表示，下營存在許多老舊既有巷道，狹隘彎曲道路伴隨視線死角，反射鏡扮演守護安全重要角色，估計共12個里裝設有300多面反射鏡，不少積有灰塵影響視線照明。

下營3月扛大轎遶境活動即將來臨，下營區長李宗翰及下營上帝廟主委姜金利號召反射鏡擦亮行動志工出動，由上帝廟出發，沿民族一二街、玄德街、民權一二街至友愛街等路口，透過擦布、報紙及清潔劑合力打掃擦拭保養反射鏡，增加周邊鏡面反光照明度。

李宗翰表示，反射鏡日積月累積灰塵降低功能，區公所除編組下鄉清查各里反射鏡狀況，未來也會鼓勵各鄰里及廟宇主動認養反射鏡清潔保養工作；姜金利表示，支持守護地方環境工作，上帝廟也加入擦亮行動，希望拋磚引玉推廣大家一起來做功德。