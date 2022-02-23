全世界對抗愛滋病、肺結核和瘧疾這3種疾病的工作因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而中斷，國際防治組織今天表示，至少需要180億美元才能讓相關工作重返正軌。

「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）的目標是在2024年至2026年籌到比上次在2019年募到的金額多40億美元。

這個總部位於瑞士日內瓦的基金會表示，COVID-19疫情阻礙了基金會在全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾相關的篩檢、預防和治療工作，募資180億美元目的在扭轉此一頹勢。

基金會在去年9月發表的2020年度報告中指出，在基金會有設點的國家，發現接受抗藥性結核病治療的人數減少了19%，愛滋病預防計畫規模縮減了11%。

根據世界衛生組織（WHO）資料，2020年有150萬人因結核病不治。在COVID-19疫情之前，結核病是每年奪走最多人命的傳染性疾病。

基金會表示，180億美元當中的60億美元，將用於改善疫情相關整備工作，透過支援醫護人員、強化實驗室功能和投資診斷工具等方面來進行。

基金會預期，相關資金將可在2024年至2026年拯救2000萬條人命。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110223