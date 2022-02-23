日本每日新聞今天公布最新民調指出，總計共有逾7成受訪者贊同出現女性天皇；認為應維持現行規定，限男性繼承皇位的受訪者僅一成。

日皇德仁並無兒子，獨生女敬宮愛子內親王在現行規定下無法繼承皇位；不過，愛子2021年底滿20歲時，戴上頭冠、穿上正裝在媒體前亮相，不少日媒都報導社會上出現期待「愛子天皇」的聲音。

每日新聞與埼玉大學社會調查研究中心，從2021年11月到今年1月間共同進行民調，談到天皇皇位繼承問題時，41%受訪者認為「僅限在沒有男性繼承的情況下，應該讓女性繼承」；35%受訪者認為「不分男女，應該優先讓天皇第一個孩子繼承」。只有10%受訪者堅持，「應維持男性繼承」。

日本現行制度規定，只有父親擁有日皇血統的父系男性能繼承皇位，不允許女性繼承日皇，也不允許是母親有日皇血統的母系天皇出現。

民調顯示，在贊成女性天皇的受訪者中，被問到母系天皇時，有70%主張應承認母系繼承，另有10%認為應維持父系繼承。

女性天皇指的是天皇女兒即位日皇，日本歷史上共出現過8位父系女性天皇；母系天皇指的是只有母方承繼天皇血脈的皇族即位天皇，這在日本尚屬史無前例。

共同社2021年4月民調顯示，高達87%的受訪者贊成日本出現女性天皇。（譯者：黃名璽/核稿：顧荃）1110223