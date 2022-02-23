根據最新實價揭露，台北市信義計畫區知名豪宅琢白去(2021)年底又有交易，一位神祕楊姓女富豪以5億7168萬元買下23樓2戶，平均單價214萬元，歌林集團第三代則用僑外資公司「天母投資」以2億9188萬元買下8樓戶，平均單價202萬元，讓琢白依舊站穩200萬俱樂部身價。

台灣房屋統計2021年信義區億級豪宅交易量，琢白以8筆居冠，榮登信義區最賣豪宅，總銷29.1億元，平均單價206萬元；「冠德信義」以5筆居次，總銷18.2億元，平均單價197.8萬元；信義新科豪宅王「首席公館」則4筆位居季軍，平均單價269萬元，總銷13.8億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，琢白樓高31層，由普立茲克建築獎大師Richard Meier設計，潛銷時雖遇到房市交易低潮，但2018年完工後整棟潔白的外觀獨樹一格，在信義區屬於時尚精品級豪宅，吸引不少年輕富豪、外資或港澳、外籍人士目光，也不乏無貸款交易，最高價是去年25樓交易單價215萬元，最低價為5樓以及7樓的200萬元，加上最新的兩筆交易都讓琢白穩居200萬行情。

張旭嵐指出，近年豪宅市場偶見僑外資公司蹤影，也就是外國人或華僑投資人在本國所設立公司，顯示不少海外資金回台布局，而這些僑外資公司都是在台灣是有合法登記的公司法人，因此適用新版房地合一稅，2年內交易一樣要課45%的稅，2到5年課35%，逾5年則降至20%，在處分不動產時，比外資公司逾2年要課35%來得划算。