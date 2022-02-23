南市府統計，綠鬣蜥捕捉數量從2016年的121隻，去年已增加至2141隻。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

近年來台南綠鬣蜥擴散數量攀升，據統計，捕捉數量從2016年的121隻，去年已增加至2141隻。有農民日前設置誘捕籠，以發酵水果進行誘捕，平均1周可抓6至7隻，成效驚人，市府參考農友現場經驗，除了在熱區設大型誘捕籠，也希望加以推廣，公私協力一起減少綠鬣蜥氾濫。

樣似「小恐龍」的綠鬣蜥，母體一年可產30至70顆蛋，繁殖力驚人，早期綠鬣蜥外型極具特色，吸引民眾爭相飼養，市場需求減少後，常遭棄養野放，危害農作物及土堤，已被農委會2020年公告須移除的外來物種。

市府農業局森林及自然保育科長朱健明表示，根據屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜的研究調查，每年2、3月為綠鬣蜥的產卵期，5、6月是孵化期，由於綠鬣蜥的卵怕水，如果梅雨季節雨下得少，族群的繁殖速度就會比較快。

南市府今年向中央爭取預算，投入150萬元經費持續進行綠鬣蜥移除，針對仁德區至南區三爺宮溪沿線綠鬣蜥主要熱區進行數量控制，計畫移除2700隻，截至2月16日已移除549隻。

幾個月前，台南仁德一位養鵝的農友，因倉庫常有綠鬣蜥出沒，苦惱不已，趕緊通報農業局。朱健明說，當時接獲後，同仁想起小時候用老鼠籠的經驗，於是建議農友設誘捕籠，以蔬果來誘捕「吃素」的綠鬣蜥，沒想到成效極佳，1周可抓6至7隻。

而上周日這位農友利用芭樂籽和梨子核誘捕，隔天就傳來好消息，一次抓到3隻。「移除綠鬣蜥不能只靠官方，也希望更多民間力量投入」朱健明說，如果民眾住家出現綠鬣蜥，可運用誘捕籠方式，抓到後撥打通報專線0800-241314，通知農業局來處理。