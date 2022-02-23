胡道瑜說，他對政治很有興趣，未來進入NYUAD後將雙主修政治科學及經濟學，相輔相成開拓國際視野。(校方提供／吳建輝南投傳真)

南投普台高中高三學生胡道瑜，近日錄取全球錄取率最低的夢幻大學，「紐約大學阿布達比分校」，還拿到該校提供的1024萬元獎學金，是少數獲得該校提供海外學生獎學金數額最高的高中生，胡道瑜說，他對政治很有興趣，未來進入紐約大學阿布達比分校後將雙主修政治科學及經濟學，相輔相成開拓國際視野。

紐約大學阿布達比分校（New York University Abu Dhabi，NYUAD）位在阿聯首都阿布達比的薩迪雅特島，是2006年王儲與紐約大學校長的約定，誓言聘請全球一流師資，把錢真正投資在學生身上，除了打造完備的軟硬設備，也提供豐厚的獎學金，近年許多頂尖常春藤名校學生轉至NYUAD就讀。

胡道瑜說，他14歲跟媽媽自新加坡返台後，適應台灣不同的教育體系，後來選擇就讀普台高中，豐富多元的課程激發他的學習熱誠，成績突飛猛進，讓他拿下一次拿下SAT 1570分(滿分1600)，TOEFL 117分(滿分120)的佳績，也參加辯論社、擊劍社、禪鼓隊、尼泊爾志工等，提供他許多舞台和機會。

胡道瑜說，高一下接觸辯論讓他深感興趣，陸續參加台灣、耶魯等模擬聯合國中表亮眼，陸續參加國際辯論比賽也都獲得佳績，還代表台灣角逐世界辯論賽，辯論過程中體會到統整組織與邏輯分析的重要性，未來入學將對新加坡與台灣不同的政治進行研究，雙主修也會讓他更加確立自己未來的目標。

普台高中校長林秋惠表示，NYUAD的學生約有2000位，來自全世界150多個國家，去年全球收到1萬7300件申請，僅錄取530人，可見其錄取門檻極高，也恭喜普台學子道瑜躋身世界頂尖名校，除了替道瑜開心外，也希望道瑜帶著普台的優良品格，在世界舞台上大放異彩。