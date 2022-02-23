據統計，2月以來（統計至2月22日）台灣金管會證期局核備的1002檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.07%，其中，719檔股票型基金平均下跌1.1%，264檔債券型基金平均下跌1.13%。

2月以來，拉美基金上漲4.4%，因受惠天然資源價格上漲帶動巴西股市走揚。台股2月以來上漲1.94%，儘管國際上有聯準會貨幣緊縮、俄烏政局等因素干擾，但台股仍在高殖利率、疫情控制相對良好等因素下而成資金避風港。

富蘭克林投顧分析，在台股撐盤下，加上中國和印度的宏觀貨幣政策保持寬鬆，整體亞股近月表現也相對抗震，亞股2月上以來漲1.13%，亞洲小型股上漲0.49%。東歐股市表現最差，近月下跌10.15%，因俄烏局勢未見緩解，投資人選擇避開東歐市場。而東歐的地緣政治局勢也觸發避險資金湧向金礦股，該產業在2月大漲14%，而能源、大宗商品價格則因市場期待主要國家疫情緩和後可望逐步解封而維持高檔，激勵能源、天然資源類股在2月上漲2.58%、3.38%，2月科技、公用事業表現落後，分別下跌4.05%、3.64%。

亞洲地區的中國正邁向寬鬆貨幣週期，印度也不急於升息，整體新興亞洲的貨幣政策環境相對更為寬鬆，此外，菲、泰、印尼、馬等東南亞國家已陸續或即將重啟邊境，解封經濟題材浮現，根據IMF的預估，2022年新興亞洲成長力道可望達到6.3%，相較東歐和拉丁美洲的3.6%和3%，更容易吸引資金流入，值得留意的是，新興亞洲國家的外匯存底偏高且多國都有經常帳盈餘，對於資本外流的抵抗力也較高，積極的投資人可分批或定期定額布局新興亞洲市場。