美國啟動對俄首波制裁，周二美股應聲重挫，但隨後美股期指反彈，亞股普漲。周三台股小跌開出後快速翻紅，重回萬八之上，早盤最高來到18052.02點，上漲82.73點，隨後盤中在萬八關卡忐忑，然午後在發動第二波攻勢，航空雙雄尾盤買方敲進，拉尾翼助大盤衝上18109.28點、漲139.99點，終場加權指數報18055.73點，上漲86.44點或0.48%，成交金額2689.88億元，月線、18100得而復失，仍收復季線；櫃檯指數報218.65點，上漲1.87點或0.86%，成交金額541.78億元。

台積電(2330)今天股價小跌開出，盤中在平盤下震盪，尾盤一度翻紅至629元，終場仍收跌0.32%或2元，報625元。聯電(2303)收漲逾1.5%、大立光(3008)、鴻海(2317)均小漲0.48%。受惠原物料上漲，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)之台塑四寶股價均上揚。調漲3月盤價的美亞(2020)、高興昌(2008)股價也面色紅潤；鎳鋁飆漲可望進補獲利的燁輝(2023)、新鋼(2032)、彰源(2030)等不銹鋼廠續硬挺。

航運強漲逾3%最拉風，成交比重略增至27.99%，BDI連三日急漲，散裝航運族群走強，慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、台航(2617)、正德(2641)等漲幅均逾2-4%，中櫃(2613)、志信(2611)、榮運(2607)亮燈漲停，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲逾6.5%，為成交量冠亞軍，貨櫃三雄萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)也都乘帆上揚，成交量第三四名由長榮、榮運拿下。

航空業拉尾翼，旅行社股價也樂觀表態，山富(2743)漲停收37.2元，五福(2745)也上漲9.57%、逼近漲停價，易飛網(2734)漲幅逾6%，雄獅(2731)、鳳凰(5706)也都漲逾1%。

大樹(6469)藥局亮點多，首獲外資喊買，推測未來12個月合理股價為330元，股價勁揚9.62%或23元，報262元最高點，離漲停價262.5元僅差一步，創下半年新高價。生醫股美時(1795)、浩鼎(4174)、寶齡富錦(1760)都傳出好消息，美時血癌藥在歐洲14國上市；浩鼎兩癌藥將進軍陸港澳，授權金衝55億元；寶齡富錦腎病新藥中國三期臨床試驗數據達標；但3檔股價強弱不同調，美時、浩鼎鎖102.5、125元漲停，寶齡富錦卻從漲停到跌停，高低價差達22元，股價大洗三溫暖。而去年EPS攀高的唐榮(2035)也攀漲停鎖在半年高價，大統新創(1470)也登19.6元漲停，海外事業報喜的聯強(2347)股價則改寫十年新高。IC載板暨PCB大廠欣興(3037)擬以換股方式吸收合併載板廠旭德(8179)，兩檔周三恢復交易後股價不同調，旭德飆漲逾2成，一度創登錄興櫃以來新高，欣興則呈現於平盤上下小幅震盪態勢，表現相對偏弱。

第一金投顧董事長陳奕光表示，俄烏衝突影響台股原物料族群，造成近日原物料類股走勢揚升。回到基本面來看，他表示，今年一、二月外銷訂單可望成長5%-6%，加上整體財報預期佳。台股具二高一低優勢，分別為高殖利率、高獲利以及低本益比，三月台股指數將有機會創新高，估計台股只要沒跌破前波低點17633點，就有機會上看前波高點，建議投資人可從現在開始分批布局傳產類股，另外，因下半年缺料問題可望緩解，網通族群也有機會成為主軸；受惠於疫後復甦的觀光、航空股也可樂觀看待，不過，陳奕光也提醒，投資人在布局時別忘了設定停利點。