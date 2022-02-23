國民黨宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，外界關注是否將衝擊年底縣長選舉。民進黨宜蘭縣立委陳歐珀今日表示，國民黨宣稱這是政治迫害，但要有根據，不然隨意捕風捉影，宜蘭人不會接受，宜蘭人也都知道此案不是民進黨發動。

陳歐珀指出，林姿妙的事情，讓宜蘭人擔心也傷心，自從陳定南擔任宜蘭縣長後，歷任縣長都秉持勤政、清廉、愛鄉土的初衷，宜蘭也是台灣地方自治的典範，如今這樣的核心價值受到震撼，也讓宜蘭鄉親議論。

陳歐珀說，林姿妙自己提到，相信司法會還她清白，而國民黨現在的指控得有根據，不可隨口說是政治迫害追殺，否則這種捕風捉影的說法，不符合現在法治社會現況，宜蘭人不會接受。

陳歐珀表示，宜蘭人都知道此案並不是民進黨所發動，民進黨也無從干涉或做出這樣的政治陰謀，現在就是尊重司法，也期待司法能夠盡速偵結，還原事實真相。

陳歐珀指出，距離年底選舉還有10個月，民調都是有起有落，但從公投案、中二補選等狀況，都可見民進黨積極團結，現在已經奠定了好的方向，自己會把立委做好，全力支持民進黨候選人。