盧嫌深夜到超商「亮槍」行搶，警方1小時火速逮人。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

盧嫌深夜到超商「亮槍」行搶。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市23日凌晨3點驚傳有男子持槍恐嚇計程車司機、行搶超商、加油站，還恐嚇外送員索錢未遂，短短1小時犯下9起強盜、恐嚇取財，得手金額從60元到2000元都有，「有錢就好」，台南市警五分局出動大批警力攔截圍捕，凌晨4時在北區大興街超商將33歲盧姓犯嫌壓制逮捕，起獲玩具槍及作案所得4290元，全案依強盜及恐嚇取財罪送辦。

33歲盧姓犯嫌為警方列管毒品人口，警方研判他疑似毒癮發作，23日凌晨3時許，騎機車持玩具槍到中西區中成路向排班計程車司機亮槍，得手60元，接著又到忠義路恐嚇另名排班司機得手230元，一路又往民權路超商向店員亮槍得款2000元、府前路恐嚇計程車司機未遂，轉往北區成功路加油站亮槍得手2000元，接著到和緯路超商亮槍得手65元，再到中西區湖美一街恐嚇外送員索錢未遂，北區和緯路自小客車駕駛恐嚇索錢未遂。

盧嫌供稱，他沒有要搶錢，只是身上沒錢，才會到超商、加油站「借錢」，而且態度也都客客氣氣，只不過，他說借錢同時卻也亮出玩具槍，恫嚇意味濃厚。

第五分局指出，盧嫌凌晨一路犯案，和緯派出所巡佐葉進坤、警員陳柏錕在歹徒到大興街超商犯案之前，研判他可能犯案的路線，趕往超商途中也接獲被害外送員告知歹徒已往大興街方向逃逸，當趕到大興街超商搜巡時，當場發現盧嫌正在犯案，除使出柔道大外割將犯嫌壓制在地，店員也上前幫忙，順利中止盧嫌的徹夜行搶行徑。

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