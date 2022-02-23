華碩子公司華芸科技驚傳遭駭客入侵，檔案遭加密需支付比特幣才能解鎖，華芸在官網提醒用戶，若已收到駭客信，應該先拔除網路線及關機，並馬上聯繫華芸技術人員，將提供協助。

外媒The Verge報導指出，華芸NAS設備遭DeadBolt勒索軟體攻擊，不少用戶反應檔案、照片及試算表等資料都被加密，需要支付0.03個比特幣才能解鎖，此手法與過往DeadBolt的手法相近，受害者會收到一個比特幣地址，付款完後駭客才會發送密鑰，以解鎖受感染的NAS系統。

華芸在官網上貼出公告表示，為了因應DeadBolt勒索病毒，目前暫時停止myasustor.com DDNS service服務，並研究勒索病毒的根源與解決方案。

同時，華芸也呼籲用戶更改預設ADM 8000及 8001等連接埠與Web服務80 及443等連接埠、關閉EZ-Connect服務、立即備份、若不須使用SSH、SFTP服務，請將其停用等措施因應勒索軟體的入侵。

華芸也提醒，而若用戶已經發現自己的NAS遭到DeadBolt勒索病毒的綁架，請先拔除網路線並關機（按3秒電源開關，聽到嗶聲）並留下資訊，華芸技術人員會主動聯繫。