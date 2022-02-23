蘭芝代言人金玉貞喜愛水酷修護保濕霜(水潤)。（蘭芝提供）

LANEIGE蘭芝水酷修護保濕眼凍 25ml，1450元。（蘭芝提供）

韓系美妝蘭芝水酷修護保濕系列全系列升級，其中明星經典產品就是有「小水精」暱稱的國民保濕精華—水酷修護保濕精華，以及有「小水壩」暱稱的水酷修護保濕霜（清爽／水潤），就連代言人也愛不釋手。

蘭芝為減少產品對水文環境與海洋生態的影響，持續關注產品的水足跡，新品研發過程中，發展一系列永續地球的設計方案，為減少產品對環境生態的影響。

全新水酷修護保濕系列12品項皆採用FSC認證紙類製造包材，全品項都進行「水足跡認證」，減少產品生命週期中，從原料、製造、包裝、流通過程內的用水量；並且成份中增加了生物可降解成分的含量，全新推出的潔顏凝膠（預計2022年6月上市），生物可降解成分含量達99％，有效減少對水文環境與海洋生態的影響。

同時，為減少使用塑料量，最新一代小水精產品設計，採取一體成型瓶器，去除塑膠瓶蓋的使用，且能降低海洋生物誤食小體積瓶蓋的風險。