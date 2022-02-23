桃園汪姓整復師在2019年以手指性侵女子還以口咬、舔她胸部，他被逮後竟辯稱以手撫摸胸部但是為了要塗藥，指侵是推拿過程中不小心插入，台灣高等法院維持一審認定，依強制性交罪判刑4年6月。可上訴。

汪男是桃園市整復診所的整復師及負責人，2019年5月4日中午他在整復房間內，不顧女子反抗加以性侵，被害人案發後向友人求助，並報警處理。

一審及二審考量汪男無視被害人性自主權，假借治療名義，使被害人無從防備加以性侵，且犯後否認犯行，未認自己有何錯誤，也沒有賠償被害人，所為應予非難，判刑4年6月。