民進黨中常會今通過由民進黨祕書長林錫耀在會中提出並通過，自即日起，所有初選參選人文宣品不得使用選對會所有成員包括蔡英文總統、副總統賴清德等人的照片；或透過任何方式公開宣稱選對會成員表示支持或唯一支持特定人選，經檢舉將受處置。

日前民進黨屏東縣長參選人鍾佳濱刊出賴清德親筆支持文宣，引發其他參選人反彈。

選對會今日在中常會提出共同聲明提到2022年選舉對策委員會由主席蔡英文擔任召集人外成員還包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀，都是民進黨的公共財，聲望也是本黨最珍貴的資產。

內容提到，選會對於投入黨內初選的同志，都是抱持相同鼓勵的態度，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭、努力爭取人民的支持、壯大民進黨的基礎。

在此原則下選對會不會針對特定初選參選人表態支持，藉以維護民進黨初選之公平性。

因此內容包括，參選人包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會所有成員之照片；自即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

任何初選參選人違反上述二項規定之一經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當處置。

據轉述，選對會這份聲明，由林錫耀在會中提出，中常會一致通過，因此即日起，參選人將不得再掛這類看板，對於已經掛出的看板就不用拆，但呼籲參選人自律、自重。