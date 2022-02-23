中市西區公益路等舊自來水管汰換管線工程範圍示意圖。（中市西區公所提供／陳淑芬台中傳真）

中市西區林森路、五廊街及樂群街等舊自來水管汰換管線工程範圍示意圖。（中市西區公所提供／陳淑芬台中傳真）

中市西區美村路及五權五街等鄰近區域污水下水道分支管網暨用戶接管工程範圍示意圖。（中市西區公所提供／陳淑芬台中傳真）

中市西區大墩路及公益路以北等鄰近區污水下水道分支管網暨用戶接管工程範圍示意圖（中市西區公所提供／陳淑芬台中傳真）

台中市西區近期多條道路施工，衝擊地方交通。西區區長王瑞嘉23日表示，為提升用水及生活環境品質，台灣自來水公司及中市水利局目前各在西區進行污水下水道接管及老舊自來水管汰換工程，施工單位會評估天候停工，今天因持續下雨相關工程彈性停工，減少對民眾造成不便。

王瑞嘉表示，市府推動「污水用戶接管倍增計畫」，規劃在114年達成全市接管用戶數35萬戶目標，中市水利局在西區進行污水下水道接管；台灣自來水公司也進行老舊自來水管汰換工程，「雙管」齊下提升用水及生活環境品質，籲請市民體諒，並感謝配合。

王瑞嘉指出，在污水下水道分支管網暨用戶接管工程，目前西區忠明南路、五權西路一段、英才路、林森路、柳川西路二段、南屯路一段、美村路二段所圍區域，預計112年6月完工；華美西街、公益路、東興路三段、大隆路、精誠二街、大墩19街、精誠一街、精誠路50巷、精誠路及台灣大道所圍區域，則預計至113年8月完工。

在舊自來水管汰管工程部分，王瑞嘉表示，西區近期施工範圍包括五權路以東、四維街以西、三民路以北、五廊街以南等區域路段；另公益路等管線汰換工程，施工範圍則包括英才路以東、台灣大道以南、民生北路以西、民生路以北等區域路段，將在3月上旬動工，配合市府燙平計畫於6月底前完成管線汰換及路面燙平。