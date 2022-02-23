前幾天NBA舉行75大球星儀式典禮，眾多歷史巨星接連出場，而過去在塞爾提克合體奪冠的賈奈特(Kevin Garnett)、雷艾倫(Ray Allen)、皮爾斯(Paul Pierce)都有出席，這讓外界非常好奇他們的互動，想知道彼此是否還有心結，不過皮爾斯率先打破謠言，發出3人合照。

在儀式典禮當天聯盟分別以前鋒、中鋒、後衛的順序讓75大球星入場，並圍成一個圈圈，但曾經的「GAP」連線似乎沒有什麼互動，媒體《Hoop Central》、《NBA Retweet》在推特發出一段影片，片中艾倫進場從兩人身邊走過，卻只專注和詹姆斯(LeBron James)碰拳，賈奈特當時表情也引起熱議。

但皮爾斯隨後在個人IG和發了幾張照片，除了和其他巨星合照，昔日三巨頭也溫馨拍了一張，再次破除賈奈特與艾倫的不合謠言。而其實兩人關係早已修復，賈奈特去年受訪時就提及艾倫說：「給予他最大祝福，他跟他的家人都是，希望他們不管做什麼都順利，我會一直給予支持。」

Kevin Garnett’s face while Ray Allen and LeBron dap up. 😂😂



(Via @Getthebagcoach) pic.twitter.com/U2Bg9envFf — NBA Retweet (@RTNBA) February 21, 2022

此外在2018年艾倫入選名人堂時，賈奈特公開發文祝福對方，似乎早預告與艾倫的關係沒那麼糟了！過去艾倫與賈奈特、皮爾斯於塞爾提克合體拿下總冠軍，但艾倫在2012年卻隻身投靠敵營熱火，讓他與昔日隊友的關係破裂，但如今事過境遷，看來他們都選擇釋懷了。