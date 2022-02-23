買房通常會先準備好頭期款，大約是房屋總價的2至3成左右，再向銀行貸款；不過有女網友發現，弟弟婚後想買一間2000萬的房子，但頭期款卻僅有200萬，約總價1成，根本不夠，弟弟便要拿爸媽的養老房增貸，來補足購屋頭期款差額，讓她擔心弟弟若無法還款，爸媽可能連養老房都沒得住了。許多人看完都急勸，沒有能力真的不要逞強。

一名女網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文表示，她弟月薪15萬，弟媳約3萬，他們最近想要買房，看中的房子總價約1800至2000萬左右，但弟媳娘家之前出了些狀況，他們所有的存款都讓弟媳拿回娘家幫忙，所以存款只剩約200萬能拿來當房子頭期款，實在是不夠，於是弟弟叫爸媽把現在住的房子拿去貸款，讓他能湊足頭期款。

原PO說，很擔心弟弟哪天繳不出房貸，變成爸媽要還，更怕搞到最後爸媽連養老的房子都沒了，所以PO文請教大家，有沒有什麼風險要注意。

貼文引起熱烈討論，許多網友看完急勸，「請他們存夠2-3成的頭期款再來買房」、「買房還要跟父母借錢，真的不要逞強好嗎」、「有多少能力做多少事，200萬頭期叫他去買600萬的套房」、「沒有累積頭期款的能力，真心建議也不要想買房背房貸了」。