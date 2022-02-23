台美友好關係深化！台中市長盧秀燕23日與美國關島總督盧爾德．里昂古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero），以視訊方式，共同簽署姊妹城市協定，關島成為台中市第18個在美國締結的姊妹市及友好城市。我國的駐關島辦事處，正積極推動關島機場與台中國際機場簽署姊妹機場、推動直航，希望未來帶動雙方更多觀光互訪。

Lourdes A. Leon Guerrero表示，非常高興與台中市長盧秀燕共同簽署姊妹市協定，台中是台灣經濟發展重鎮，也是交通樞紐，在疫情影響之下，台中各方面仍有卓越表現，創造經濟發展及就業機會，期盼藉由姊妹城市協定，加強雙方經濟、觀光、教育及醫療等交流合作，持續深化雙方友誼，讓彼此合作關係更上一層樓。

盧秀燕認為，台中與美國各界近年交流熱絡，合作成果豐碩，此次與關島締結姊妹市，可望為台中及美國關係，再創新章，在現有基礎上，攜手深化經貿、觀光、醫療、文化、永續城市等域交流，促進兩地互惠發展。

盧秀燕透露，台中及關島在歷史及地緣上有許多共通點，兩地分處太平洋第一、二島鏈樞紐的戰略要衝，尤其關島是美國在太平洋重要的軍事基地，美軍當年駐紮在台中時，兩地機場即有頻繁的互航往返紀錄，台中與美國的情誼也因此連結而深厚久遠，台中許多重要軟硬體設施與城市文化，都見證台美長期而堅固的友情。

盧秀燕指出，美國對台中市民來說，是特別親切、有好感的國家，台中至今已締結17個在美國的姊妹市及友好城市，各種交流相當密切熱絡，23日簽署的關島是第18個，極具意義，見證台中與美國穩定友好的關係進展，不會停止，透過持續的交流增進雙方理解互信，形塑成更堅實的信任與共識。

盧秀燕也說，雙方的原住民，都屬於南島語族的支系，語言文化上有許多共同特徵；兩地都是國際知名觀光勝地，關島的碧海藍天及美麗沙灘一直是市民喜歡的旅行地點之一，而台中近年推動城市觀光，也引起國際矚目，在2020年榮登全台灣人民觀光旅遊造訪最多的城市，2021年10月獲得國際旅宿訂房組織（Booking.com）評選全球八大新興旅遊目的地之一。

我國駐關島辦事處，也正積極推動關島機場與台中國際機場簽署姊妹機場、推動直航，希望未來帶動雙方更多觀光互訪。

盧秀燕強調，醫療及教育合作，也是兩地交流重點，中國醫藥大學附設醫院與關島紀念醫院有多次醫療合作，近3年累計轉介關島病患超過300人次來台中就醫，除提供關島病患優質醫療的選擇，並成功推廣台灣國際醫療品牌。

去年9月舉行的首屆「台灣、關島大學教育視訊高峰會」，台中市中興、勤益、朝陽等大學都應邀與會，並與關島大學簽署瞭解備忘錄或建立姊妹校關係，關島大學也規劃今年成立台灣研究中心，持續推動雙方交換學生、學者互訪等學術教育合作。

盧秀燕指出，台中位居台灣中部，是台灣重要的交通樞紐及工商產業重鎮，不僅陸、海、空交通發達、高科技產業聚落蓬勃發展，同時擁有晴朗的氣候，及優質的生活條件，已連續6年獲選為台灣最宜居城市。市府團隊推動新國際門戶計畫，積極與各國際城市合作交流，希望打造台中成為國際級魅力城市，很高興能與關島成為共同努力的合作夥伴。

我國駐關島辦事處長陳盈連透露，他身為台中出生、長大的市民，很自豪能見證兩地締結姊妹市，台中與關島各自有互補的發展優勢，未來有很多潛在合作空間，該處很樂意持續協助推動雙方交流。

台中市秘書處長顏迺倫表示，台中與美國各界互動交流密切，市府除積極協助包括美光科技等美商在台中投資設廠外，也安排與各姊妹市推動文化、教育、觀光等多元領域交流合作，疫情期間也透過視訊方式維繫交流動能。此次與關島締盟，感謝關島觀光局、外交部及駐關島辦事處協助促成。

上述姊妹城市協定23日簽署，盧秀燕特別準備湖心亭漆盤及梨山高冷茶禮盒，致贈里昂古蕾露總督，現場由關島台灣辦事處長嚴樹芬，代表受贈；台中市副市長令狐榮達、市府秘書處長顏迺倫、衛生局長曾梓展、交通局長葉昭甫、外交部北美司長徐佑典、駐關島辦事處長陳盈連、中國醫藥大學附設醫院長周德陽、台中航空站主任張瑞澍，及關島僑務諮詢委員虞王利英等人，也親自或以視訊方式出席觀禮。