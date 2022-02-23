針對俄羅斯昨天承認烏克蘭東部兩區為獨立共和國，並派俄軍進入「維和」，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，在俄國撤軍之前，對俄國的制裁永遠不夠。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天簽署命令，承認烏東的頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立共和國，庫列巴今天在美國有線電視新聞網（CNN）節目The Lead中，作上述表示。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，在俄國撤軍之前，對俄國的制裁永遠不夠。（圖／路透社）

庫列巴今天在華府拜會美國總統拜登（Joe Biden）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），稍早也在國務卿布林肯（Antony Blinken）的陪同下，在國務院和媒體談話。

"No sanctions will be enough until Russian boots withdraw from Ukrainian soil."



Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba calls President Biden's sanctions against Russia "just the beginning of the process of deterring President Putin." pic.twitter.com/RtqnixOcbF — The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 22, 2022

庫列巴在國務院表示，蒲亭下令後，烏克蘭並沒有打算要從烏東馬立波（Mariupol）、哈爾科夫（Kharkiv）兩地撤離；他的國家只有兩個計畫：透過外交解決危機，若是失敗，將起而捍衛國家戰鬥到底。

他說：「A計畫就是運用所有外交工具，來嚇阻俄羅斯行動，並防止情勢進一步升高。但如果失敗，B計畫就是：起而為國家的每一吋土地、每個城市和每個村落而戰。當然是直到我們勝利為止。」

當被問及烏克蘭以外的人為何要關注俄烏危機，庫列巴說：「如果蒲亭在烏克蘭得逞，全世界想要改變規則、想避開美國的人，也會看這個可能性：西方國家不能捍衛他們所要維護的原則。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110223