本土劇女星韓瑜擁有凍齡外貌及火辣魔鬼身材，堪稱演藝圈的「美魔女」，常在臉書與粉絲分享日常點滴的她，卻突然曬出一張表情哀怨的照片，接著無奈表示：「好吧……我有罪」，無預警的認錯引發網友好奇究竟發生何事？

韓瑜在臉書曬出一張美照，但是表情卻疑似心事重重，接著寫道：「這種超寒冷又下雨的天氣，加上粉絲頁見鬼的觸及率，配上這哀怨的表情，也算是圖文符合了吧」，不過話鋒一轉，她反而向所有人道歉：「好吧……我有罪」，接著自認經營粉絲頁及IG太不走心，因為自己太無趣，總是不知道要PO什麼才好，接著反問粉絲：「總不能一天到晚PO自拍吧？還是說，這樣也可以」。

對此，網友們也給予意見：「PO都PO！我們就想看女神自拍啊」、「小瑜姊什麼寫真照、居家照、發呆照、手機隨拍都行」、「沒關係～你PO什麼我們看了都會很開心，你開心最重要」、「不管有沒有每天PO或要PO什麼都可以，只要你能每天過得開心是最重要的」，對此，她也親自回覆：「說PO上班照的朋友們……啊就……我都沒上班啊……因為戲份輕鬆」，作風相當親民。

韓瑜表示出道前曾是護理師，一直以來都沒有明星夢的她，因為遇到周遊才誤打誤撞進入演藝圈，開啟長達20年的演藝圈之路，雖然已經42歲，但保養得宜仍有著凍齡外表，今年農曆新年時，曬出身穿紅色露肩旗袍向粉絲拜年，中空的透視蕾絲設計，更襯托出傲人上圍及事業線，性感度爆表。