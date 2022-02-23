美國猶他州國民兵證實，兩架UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機周二早上在訓練時發生意外，墜毀在滑雪勝地附近。
據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網23日報導，雖然社群網上出現了許多直升機墜落時驚人而戲劇化的影片，但幸好沒有造成飛行員和滑雪客受傷。猶他州國民兵發言人瓊斯（Jared Jones）說，當地一架直升機試圖降落時，部分槳葉飛脫，似乎打到第二架直升機，以致雙雙受損，事故原因還在調查。
瓊斯說，至今他們還不清楚，為何直升機降落時，螺旋槳葉會突然斷裂。他並表示，無論冬夏，他們都會從事例行訓練，而事發當時，兩架直升機正在礦場盆地（Mineral Basin）內進行訓練。
而據猶他州鹽湖城滑雪勝地雪鳥（Snowbird）度假村的官網說，其眾多纜車每小時可搭載超過1.7萬名滑雪者和單板滑雪客上山。雖然當時遊客眾多，但幸好事故沒有波及他們。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。