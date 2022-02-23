Another view from the lift lines pic.twitter.com/Pc88kc96xu — Thenewarea51 (@thenewarea51) February 22, 2022

美國猶他州國民兵證實，兩架UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機周二早上在訓練時發生意外，墜毀在滑雪勝地附近。

據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網23日報導，雖然社群網上出現了許多直升機墜落時驚人而戲劇化的影片，但幸好沒有造成飛行員和滑雪客受傷。猶他州國民兵發言人瓊斯（Jared Jones）說，當地一架直升機試圖降落時，部分槳葉飛脫，似乎打到第二架直升機，以致雙雙受損，事故原因還在調查。

瓊斯說，至今他們還不清楚，為何直升機降落時，螺旋槳葉會突然斷裂。他並表示，無論冬夏，他們都會從事例行訓練，而事發當時，兩架直升機正在礦場盆地（Mineral Basin）內進行訓練。

兩架黑鷹直升機墜落美猶他州滑雪勝地附近

兩架黑鷹直升機墜落美猶他州滑雪勝地附近

而據猶他州鹽湖城滑雪勝地雪鳥（Snowbird）度假村的官網說，其眾多纜車每小時可搭載超過1.7萬名滑雪者和單板滑雪客上山。雖然當時遊客眾多，但幸好事故沒有波及他們。