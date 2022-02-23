去年只要提起台北市萬華區，大多數人想到的是疫情重災區。醒吾科技大學新媒體傳播系一年級林承燁，用鏡頭記錄萬華不一樣的人文風采，透過攝影帶大家看見萬華人堅韌生命力、疫情下堅守崗位，為艋舺青山宮的青山王祭典留下珍貴畫面，一舉奪得「艋舺心萬華情 全國攝影競賽」金獎。

青山宮舉行的遶境活動，行經萬華車站受到大批信眾熱烈地歡迎。(林承燁提供)

得獎照片拍攝動機得從前年說起，林承燁與父親2020年就參加過青山王祭典，疫情影響這次去萬華特別有感。祭典當天，林承燁拉著新媒系學長前往萬華拍攝，祭典即將結束那刻奮力擠到隊伍前方按下快門，這畫面正是前年最讓他印象深刻的一幕，照片上陣頭及廟方人員兩側排開恭迎靈安尊王回宮，信眾眼神殷盼祭典為萬華祈福除疫。

就是這張會說故事的照片，讓他一舉奪得「艋舺心萬華情 全國攝影競賽」金獎。「艋舺心萬華情」攝影比賽以台北市萬華區轄區內之建築、古蹟、歷史遺址、民俗節慶及觀光旅遊等題材，呈現萬華魅力與感動人心的畫面。獲獎作品將於3/4~3/19在剝皮寮歷史街區展出，歡迎對艋舺人文有興趣的民眾前往參觀。

林承燁協助拍攝醒吾科大資科系電競戰隊宣傳影片。(林承燁提供)

林承燁從小就對於拍攝相當有興趣，國中時期校內一場攝影比賽開啟他的攝影世界，高中時期的在父母的鼓勵下開始參加攝影比賽，高一時在世新大學及教育部舉辦的攝影競賽中獲得不錯成績，從此報名參加大大小小的攝影比賽屢有斬獲，也將獎金投資在自己的攝影器材中，讓他的創作能有更多元呈現方式。

選讀醒吾科技大學新媒體傳播系後，林承燁獲得更寬廣學習與發揮空間，甫渡過一個相當充賽的寒假；對於未來他有自己的想法，計畫逐步從平面攝影進階到影片拍攝。相較單獨完成攝影工作，林承燁更享受攝影團隊協力合作的工作氛圍，希望能跟其他團隊共同完成更多影視作品，藉由大學的滋養讓自己的作品更有內涵。