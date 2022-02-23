33歲的陳小姐，長期受鼻塞、鼻水倒流所苦，總是感覺喉嚨有異物，不時會想清喉嚨、咳出黃痰，偶爾還會陣發性頭痛，夜晚總覺得口乾，嚴重影響睡眠。經接受嘉義長庚醫院新式「iCT導航鼻竇內視鏡手術」，將鼻腔與鼻竇內的息肉與膿液完整清除後，她順利解決陳小姐長年的困擾。

嘉義長庚醫院耳鼻科主任張耕閤表示，慢性鼻竇炎是盛行率很高的疾病，約佔總人口的3-6.4％；台灣由於環境濕熱、人口密集以及空污問題等，使鼻竇炎成為國人常見的疾病。病人常因鼻竇流出的膿液倒流到咽喉部，總是覺得喉嚨有痰，且會經常夜咳，並可能會有鼻塞、嗅覺異常、耳鳴、暈眩、頭痛等等併發症狀，不管在生活上或工作上都深受鼻竇炎所苦。

鼻竇炎多先以抗生素治療；若症狀持續3個月以上，為「慢性鼻竇炎」，主要靠鼻類固醇與鼻腔沖洗為主。但若藥物或保守治療效果不佳，或已出現眼、臉或腦部併發症、鼻瘜肉變化、或疑似黴菌感染時，則建議以手術方式處理，清除鼻息肉與鼻竇內的膿液以改善症狀。有研究顯示，約30％的息肉性鼻竇炎患者曾接受手術治療。

張耕閤表示，雖然鼻竇內視鏡手術至今已有40年以上的歷史，且相當普遍，但因鼻竇位於眼睛及顱底的中央，周圍有許多重要器官，如大腦底部、顱底動脈、眼球及周圍眼肌、嗅覺黏膜、視神經等，手術相當謹慎，一不小心傷及附近的重要結構，就可能造成嚴重併發症。

「iCT術中電腦斷層導航系統」能讓病人在手術房中直接接受電腦斷層的檢查，醫師可根據即時影像，精準瞭解手術器械位於鼻腔內位置及其與周圍重要器官的距離，大大減少傷及重要部位的風險，且能顯著提昇手術的精準度。

在手術結束時，還能再次使用術中電腦斷層掃描鼻竇，評估病灶是否有清除乾淨。醫師因能更清楚的辨識出重要結構與欲清除區之間的距離，與傳統內視鏡手術相比，可以縮減整體手術所需要的時間。

張耕閤表示，iCT導航輔助鼻竇內視鏡手術的適應症，包括復發性鼻竇炎、廣泛性鼻竇炎、鼻腔鼻竇腫瘤切除手術、經鼻顱底手術、鼻竇結構異常等情況。嘉義長庚醫院從2020年10月至2021年底，已累計50台以上案例，在院長楊仁宗帶領下，這個手術的臨床應用範圍不斷擴展，從腦部、脊椎、耳鼻喉、頭頸部、口腔、整形外科、血管外科及創傷手術等，都獲得極高的評價。

楊仁宗表示，「iCT術中電腦斷層導航系統」在外科手術中扮演極重要的角色，屬於新一代的手術硬體與軟體設備，它整合了電腦斷層掃描與導航功能。過去，手術計畫是以醫師判讀影像為根據，現在病人的數位資料上傳到導航系統，可經由導航追蹤工具，即時呈現人體結構的相對位置，結合影像及導航的功能來幫助外科醫師手術前的模擬，達到較小的傷口與減少對正常組織結構的損傷，藉此提升微創手術的安全性與精準度。

張耕閤提醒民眾，如果有長期鼻塞、鼻水倒流、慢性咳嗽有黃痰、嗅覺異常、慢性頭痛、不時會聞到莫名異味等問題，請至耳鼻喉科門診檢查是否罹患慢性鼻竇炎，以利及早治療，改善呼吸功能與生活品質。此外，就算曾接受手術的患者，也建議定期回診追蹤並規律洗鼻清潔鼻腔以減少鼻竇炎的復發。