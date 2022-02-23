台灣防疫科技驕傲！工研院今日（23）宣布，前年開發出較傳統檢疫快4倍的「疫開罐套組」，已成功取得日本厚生勞動省的販賣製造許可，拿到海外第一張訂單。將由日本Japan Biotechno Pharma（JBP）代理，即日起在日本全國展開販售，未來不僅要提供在新興國家中的日本醫院使用，也會推往歐美及東南亞等國際舞台。

經濟部技術處處長邱求慧表示，目前的檢測方式是利用聚合酶連鎖反應（qPCR），需要4小時的反應時間，而重量只有600公克的「疫開罐套組」，跳脫傳統PCR龐大加熱模組方式，可在1小時內得到檢測結果，且準確率高達95.8％。等於縮短4倍的檢測時間，較傳統裝置輕巧57倍。

此合作起緣於2020年與日本JBP公司進行「疫開罐套組」臨床檢體實驗合作， 2021年6月，JBP完成測試，並購入「疫開罐套組」，近日正式取得販賣製造許可，可在日本市場販售。

工研院副院長彭裕民表示， 疫開罐套組在2020年7月國際獨立第三方機構的測試中，與全球60個國家、超過400個實驗室進行盲測，在8個樣品中結果全數正確無誤，正確率媲美國際知名大廠。日本國土面積是台灣的10倍大，且土地狹長、人口分散，疫情當前，僅有600公克的「疫開罐套組」可以輕便地送往日本各地投入第一線防疫。

日本JBP公司社長篠原直樹表示， 看好未來PCR檢測試劑市場的潛力，「疫開罐套組」就像「移動檢驗室」，未來將可應用於中小型醫院、診所、大學醫院的手術室和急診室，或透過家庭醫師的檢測及診斷獲得安全感，未來更計劃將產品銷售給有需求的新興國家和海外的日本醫院，希望造福更多民眾。

接下來，經濟部要支持工研院積極進行次世代機的研發，包括all-in-one的「第二代疫開罐」新機及能同時檢測流感與新冠肺炎的「檢測試劑」。