台灣ATM居全世界密度最高，平均每860人有一台提供服務，但離島民眾平均1200人才有一台，相對無法獲得更普及便利的金融服務，為服務更多的離島民眾，今年2月台新銀行再度攜手全家便利商店，首度將ATM據點拓展至全家馬祖清水店與馬祖機場店，為當地居民及前往旅遊民眾，提供創新、便利、完善的ATM服務。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，為滿足離島民眾金融服務需求，及響應主管機關偏鄉服務的政策，台新銀行自2018年12月起，陸續在金門地區11間全家便利商店進駐台新銀行ATM，提供離島民眾存提款、轉帳、繳費等24小時不打烊的便利金融服務。且全家店舖及周邊商家也可利用ATM存款功能，輕鬆存入每日營業款，不但省下跑銀行時間，降低現金遺失風險。2月再攜手全家便利商店，首度將ATM據點拓展至馬祖，提供居民及遊客ATM服務。

包國儀指出，除優化離島民眾的金融服務外，與日俱增的新住民及移工，也是台新銀行持續規畫能提升及增加服務的客戶。根據勞動部去年12月底的統計資料顯示，全台約有69.9萬名外籍移工在台工作，其中以印尼、越南、菲律賓、泰國為主。台新銀行為積極響應政府公平待客與普惠金融政策，2020年就針對外籍勞工、新住民及觀光客常用的ATM交易。

包括存提款、轉帳、餘額查詢、密碼變更、Visa易匯通等，新增多語系操作介面，在原先的中、英文介面外，新增日語、韓語、泰語、越南語、印尼語等共7種語言。另2020年起依照外藉客戶使用需求，再新增ATM「晶片金融卡開卡」功能多國語系服務，希望藉由持續的服務優化，讓生活在台的新住民們，也能輕鬆享有無礙的各項金融服務。

為讓民眾熟悉台新銀行ATM各項貼心服務，包國儀強調，該行特別推出各項交易回饋，民眾只要今年底前使用台新ATM跨行交易，還可累積台新Point點數，1點等於1元，點數可兌換全家便利商店、萊爾富、OKmart與楓康超市購物金，結帳時可直接折抵消費。2月28日前加碼推出天天抽2000元，在萬物皆漲的時代，為民眾生活增添生活小確幸。