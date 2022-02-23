台南三井OUTLET將於25日正式開幕。(曹婷婷攝)

台南三井OUTLET將於25日正式開幕。(曹婷婷攝)

南台灣首座三井Outlet將於2月25日開幕，儘管連日來寒流發威，卻無損民眾朝聖興致，三井outlet總經理藤野隆史表示，16日試營運以來，平均每天來客數2萬人次、假日高達3萬人次，1周來吸引16萬人次來訪，今年營業額目標訂為50億元，有信心能達標。

藤野隆史表示，三井outlet鎖定消費者族群為20到60歲的客層，館內以美食為主打特色，餐飲櫃位占比約20％，另也引進娛樂櫃位，試營運觀察下來，發現多家首度在台南展店的飲食櫃位，相當受到民眾喜愛，物販業績也不俗。

尤其，他也提到，先前並未正式對外公開試營運相關資訊，但民眾都給予支持，試營運今天結束，明天休館1天，將針對各項軟硬體加以改善，25日迎接正式開幕。

藤野隆史強調，目前一期規畫190個櫃位，公司也相當看好南部商圈的潛力，二期將再增加50家專櫃進駐，不過，相關時程與細節仍將視一期營運狀況再決定後續時程規畫。