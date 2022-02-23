來林園燈會拍照打卡當網美、品嚐漁港美食。（柯宗緯翻攝）

來林園燈會拍照打卡當網美、品嚐漁港美食。（柯宗緯翻攝）

青年局長張以理（右一）與衛武營總監簡文彬（右二）一起體驗自造光工場活動，製作專屬的小提燈。（柯宗緯翻攝）

小朋友們與青年局長張以理（後排中間右）、衛武營簡文彬總監（後排中間左）一起展示自製小提燈成果。（柯宗緯翻攝）

台灣燈會在高雄破天荒打造雙主場衛武營、愛河灣兩大展區，高市府觀光局也特地在高雄最南端的林園舉辦「汕海灘燈節」，結合漁村文化及地方信仰，點亮汕尾漁村到本月底。另外，高市青年局轄下M.ZONE大港自造特區，即起至2月28日於衛武營期間限定推出「自造光工場」親子手作，邀請親子參加光影新體驗。

觀光局指出，這次攜手林園區公所和在地青年打造屬於林園海味的光節，配合年初市境之南樹廣場重新啟用，此次活動特別規畫「汕耀之星」，以最夯景點市境之南樹為主體，夜晚透過燈光布置點綴樹廣場。

「汕海灘燈節」規畫東鳳宮主題花燈區、爐濟殿星光大道、汕耀之星及汕海世界等4大主題燈區，爐濟殿前裝設拱形星光大道，七彩顏色形成迎賓門歡迎旅客。

觀光局提到，林園蘊含豐富歷史文化及觀光資源，像是市中心的安樂樓、原頂林仔邊警察官吏派出所以及清水巖日軍碉堡等，都是來林園必訪景點，另也推薦林園限定月牙灣、方塊海奇景，夜晚透過燈光布置點綴市境之南樹廣場，更顯林園漁村獨特魅力。

青年局M.ZONE大港自造特區即日起至2月28日於衛武營樹冠大廳3樓，期間限定推出「自造光工場」有3項好玩有趣的光影新體驗，從彩繪玻璃紙投影、自組會發光的紙板獨角獸，以及由M.ZONE獨家設計開模、結合真空成型機一體成形的老虎燈籠。

青年局長張以理表示，為強化青年對藝術創作產業的瞭解，不僅有轄下青創空間培育專業自造技術人才，未來將會推出更多表演藝術培育課程。他也期許未來與衛武營有更進一步跨領域合作，讓學子在學期間即能認識表演藝術產業發展趨勢及所需技能。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，除與青年局一起策畫「自造光工場」，衛武營近期也特別策劃「時尚衛武營」展覽，邀請4位台灣設計師展出作品，並推出聯名商品，歡迎全台民眾也利用賞燈機會一起到衛武營來欣賞衛武營各項精彩活動。