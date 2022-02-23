台南市官田國小長期發展水圳環境教育，23日發表《翻閱，埤塘》翻翻書及地圖書，以寓教於樂方式呈現在地埤塘水文、人文和環境，讓學童可以邊翻、邊玩、邊思考，了解什麼是埤塘，認識在地的大圳故事。
《翻閱，埤塘》歷時1年時間規畫、採訪、探勘、訪談，再匯聚成書，內容活潑精彩，經費全部由校長王全興自籌，並親自編撰，作為師生環境教育教學和學習最好的讀本。
王全興表示，翻翻書可以帶領學生一同探究埤塘，特別在容易缺水的現代，探討埤塘的功能，從中可以發現水圳文化資產以及認識埤塘的故事。地圖書則用遊戲方式，設計親近大圳的導覽問題、路線及景物，以利學童更樂於造訪大圳和埤塘，從中培養知鄉、親鄉及愛鄉的核心素養。
學生陳亮宇說，地圖書讓他了解官田國小周遭大圳和埤塘的地理位置，很快就找到相關的重要地點，同時也探尋出一條最適合大家旅遊、環境的路線，還可以把官田國小串連起來。
王全興說，兩本書都可以帶領學生透過田野調查、走讀、觀察訪談，感受大圳的脈動，倡導珍惜水資源意識，也可延伸出小記者出任務、小主播報導、小導演近身照相錄影，向外擴展水圳教育成效。
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