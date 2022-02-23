把握住虎年正月的迎春氣氛，臺北市大安區公所今(23日)邀請公私協力夥伴們，在大安區行政中心大禮堂共同為區內弱勢長輩們舉辦「2022大安傳愛關懷獨居長者暨居家防災宣導活動」，營造溫馨熱鬧的節慶氛圍，創造友人重聚的美好時光，祝福長者們新的一年幸福平安，在後疫情時代同時發揮了實質幫助以及撫慰心靈的效果。

北市大安區公所為區內弱勢長輩們舉辦「2022大安傳愛關懷獨居長者暨居家防災宣導活動」，祝福長者們新的一年幸福平安，在後疫情時代同時發揮了實質幫助以及撫慰心靈的效果。(大安區公所提供)

北市大安區公所為區內弱勢長輩們舉辦「2022大安傳愛關懷獨居長者暨居家防災宣導活動」，祝福長者們新的一年幸福平安，在後疫情時代同時發揮了實質幫助以及撫慰心靈的效果。(大安區公所提供)

自民國97年起，大安區公所即與台北安和扶輪社與攜手舉辦「大安傳愛關懷活動」，至今已經是第14屆了，本次活動由謝澤民社長率社友們出席並致贈長者們關懷禮金，利用虎年正月年節時分實質送暖。今年以迎春接福主軸，邀請區內低收入戶獨居長者們歡喜迎春，讓獨居長者們感受到新春期間愉快熱鬧的氛圍，一掃疫情產生的疏離感。

已參加活動多次的黃伯伯，在工作同仁們陪伴下開心地欣賞舞蹈表演，感受與大安傳愛活動舊識重逢的喜悅，因為平時一個人獨居生活，所以對於大安區公所提供這樣的服務感到特別貼心，雖然去年因為疫情因素暫時停辦，但黃伯伯很開心區公所沒有忘記這些孤單的人，持續給予溫馨關懷，黃伯伯表示很期待明年繼續加大安傳愛活動。

北市大安區公所為區內弱勢長輩們舉辦「2022大安傳愛關懷獨居長者暨居家防災宣導活動」，祝福長者們新的一年幸福平安，在後疫情時代同時發揮了實質幫助以及撫慰心靈的效果。(大安區公所提供)

大安區區長林明寬表示，大安傳愛關懷活動是屬於大安區的特色服務，為長者提供多元關懷面向，同仁們將弱勢長者都視為尊榮顧客，今年一開春就規劃辦理活動，讓愛延續傳遞下去，期盼能為長輩們帶來感動，也很感謝台北安和扶輪社以及其他協力單位，如民政局回饋金管理委員會、大安區健康服務中心、大安社會福利服務中心等單位提供的資源，大安區公所也將更積極為長輩們提供安心友善的關懷服務。