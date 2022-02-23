北京奇安盤古實驗室科技有限公司（盤古實驗室）今（23日）發佈報告，披露來自美國的後門—「電幕行動」（Bvp47）的完整技術細節和攻擊組織關聯。盤古實驗室稱，這是隸屬於美國國安局（NSA）的超一流駭客組織—「方程式」所製造的頂級後門，用於入侵後窺視並控制受害組織網路，已侵害全球45個國家和地區。

這是中國研究單位首次公開曝光來自美國「方程式」組織APT（高級可持續威脅攻擊）攻擊的完整技術證據鏈條。

據研究人員介紹，「電幕行動」在全球已肆虐十餘年，廣泛入侵中國、俄羅斯、日本、德國、西班牙、義大利等45個國家和地區，涉及287個重要機構目標。其中日本作為受害者，還被利用作為跳板對其他國家目標發起攻擊。

目前全球的APT攻擊日益頻繁，侵犯範圍更廣、危害性和隱蔽性更強。該研究人員呼籲，世界各國政府及產業鏈應攜手合作有效應對威脅、捍衛網路安全。