37歲特技演員陳竹音先前發聲表示願意放棄中華民國國籍與台灣健保權利，入籍大陸定居生活，陸委會副主委兼發言人邱垂正當時回應會依法註銷她的戶籍，引來陳竹音回應4字：「求之不得」。今(23日)陳竹音在微博報喜，宣布正式成為大陸媳婦，她趁昨天2022年2月22日的好日子和另一半領證結婚，並曬出合影表示將成為「張太太」。

陳竹音過去曾擔任舒淇、樂基兒等女星替身，近年將重心移往大陸，她還是台大畢業的高學歷美女，但家庭生活卻有段傷心過去，她親姊姊陳竹君早年被診斷罹患妄想型知覺失調、重度障礙，被送往龍發堂住了12年，2018年2月驚傳失蹤，一個月在基隆大樓內被發現屍體，享年38歲。

陳竹音分享昨天和另一半領證照片。（圖／翻攝自秒拍）

陳竹音當時親上火線替姊姊抱不平，認為整起案件疑點重重，警方調查後卻認定判定死亡無外力介入，讓她相當不滿。近年她將生活、事業重心移往大陸，本月初宣布要放棄中華民國國籍，表示由於從小受到「沒有國哪有家」的教育，以及近年在廣東工作時感受到當地人的溫暖，於是決定入籍大陸。

陳竹音分享和老公合影。（圖／翻攝自秒拍）

陸委會副主委邱垂正當時在記者會回應陳竹音的訴求，表示：「尊重其對身分的選擇，主管機關也會依法註銷其戶籍」，陳竹音也隔空表態：「求之不得」。今稍早，陳竹音進一步宣布已經成為大陸媳婦，甜蜜寫下：「昨天是2022年2月22日22點20分202202222220，愛你愛愛你愛愛愛愛愛愛你，謝謝你讓來自臺灣省的我成為祖國山東省的媳婦」，並分享和另一半領證和先前約會交往的照片，開心報喜承認已經為人妻。

見此，網友說：「恭喜，什麼時候講講你的愛情故事」，陳竹音大方回：「好的」，另有人對她閃電嫁人超驚喜，表示：「哇塞！很像踢足球的漢子」，她透露另一半是「武校的」，有人問：「那為啥還住鹽城啊？」，陳竹音說：「老公在這邊上班」，其他網友也獻上留言祝福：「恭喜恭喜，早生龍鳳胎喔」、「恭喜竹音姐，三年之後就可以入籍了」、「哪位兄弟這麼好福氣！恭喜！祝福！」。