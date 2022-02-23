高雄大學財經法律學系教授張永明（前）賣力清除淤積河道上的水芙蓉與銅錢草。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄大學22日舉辦環境教育研習課程「溼地物語」，邀請教職員走讀校園，認識校內溼地、生態湖、河道、蝴蝶步道等發展過程，教職員還走進河道撈長得比白菜還大顆的水芙蓉、比水蓮還長的銅錢草，實際體驗清除外來入侵種的辛勞。

此校園走讀活動由高雄大學環境安全衛生中心主辦，校聘專員陳又菁負責導覽解說，從生態湖涼亭集合出發。全校教職員生每日產生的生活廢水，經處理為符合排放標準的「中水」（再造水）便成河湖、園藝澆灌水源，也體現珍惜水資源、百分之百回收再利用精神。

教職員們親身走下河道，清除外來入侵種水芙蓉、銅錢草，實際體驗校園環境維護不易，從中建立不只動物，植物也不能隨意「棄養」觀念。

水芙蓉、銅錢草外型討喜，是頗受民眾喜愛的觀賞植栽，但生長、繁殖速度驚人，單株過沒幾個月就布滿水面，水下更是盤根錯節，都增加打撈移除困難度。水芙蓉、銅錢草過多會導致大量消耗水中的氧氣和養分，嚴重影響其他水生生物的生長，嚴重時，甚至會令魚類等水生動物窒息而死。

高雄大學校長陳月端表示，校方重視並長期推動保育工作，創造出多樣性的生態環境，也吸引二級保育鳥類黃鸝落腳棲息。未來也持續舉辦相關活動與邀請民眾參與，善盡大學社會責任。