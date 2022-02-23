NCSOFT旗下手遊《天堂W》今（23）日進行首次大規模更新，推出新領地「亞丁」、高難度副本以及狩獵場、全新首領、傳說變身等遊戲內容；同時新增第17個世界「俄雷恩」。官方也預告未來將陸續開放黑暗妖精職業、攻城戰、新世界戰場等內容。

NCSOFT（代表金澤辰，以下簡稱NC）旗下MMORPG手遊《天堂W》今（23）日發布首次大規模更新「1st序曲：亞丁」。

NC於2月18日進行官方直播「Director’s Talk」，提前公開更新内容。由Lee Seong Gu本部長、Kang Jeong Su事業室長、Choi Hong Young開發室長詳細説明企劃意向和遊戲内容等。此外，NC也額外準備了QA時間，與玩家實時溝通。《天堂W》爲了提供更親近玩家的服務，將積極與玩家溝通並反應在後續更新内容上。

透過本次更新，玩家可以體驗新領地「亞丁」、亞丁城堡地下監獄等高難度副本及狩獵場、6種首領怪物、3種傳說變身等多樣的遊戲內容。

「亞丁城堡地下監獄」是一個適合60－70級玩家遊玩的高級副本。玩家可以通過攻擊地牢來快速成長自己的角色並獲得各種獎勵。此外，也為50級以上玩家準備了「鏡子森林」、「光與影子森林」等狩獵場，以及「遺忘的春之庭院」、「巨人峽谷」等60級以上玩家的狩獵場。

NC本次新增了6個首領怪物。玩家透過攻擊「被遺忘者阿爾斯卡利亞」和「黑色亡靈萊奧斯」可以獲得傳說等級的盔甲與飾品。擊敗「審判者拉馬修」、「屠殺者莫利提亞」、「黑虎洽姆帕瓦特」、「麥肯」可以獲得英雄等級裝備等。

《天堂W》將透過後續更新，按照順序開放【全新職業黑暗妖精】、可以展開戰略性戰鬥的【攻城戰】、以戰鬥記錄提供各伺服器優惠的【祝福伺服器】以及【全新世界戰場夢幻樂園】等。

《天堂W》今日也開啟了第17世界「俄雷恩」。從去年12月10日到現在已經有兩個月了，久違的新世界開放將提供多種專屬優惠，例如為新世界玩家提供專屬PUSH獎勵，以及進行簽到活動。

今日同步進行多項更新紀念活動。

●【亞丁開拓者】2/23維護後至3/10維護前，活動期間內執行印章任務時獲得的經驗值將增加為2倍。完成亞丁地區專屬任務，還可獲得雙倍的特羅斯印章、金幣和血盟徽章強化卷軸等。

●【亞丁探險家】2/23維護後至3/23維護前，活動期間內在亞丁領地消滅怪物完成圖鑑時，將獲得「最上級／上級／一般亞丁探險家箱」。開啟後，將收到變身卡和「亞丁探險家憑證」。亞丁探險家憑證可以在商店兌換消耗品。

詳細内容可在《天堂W》官網中查看。