民眾黨台北市議員參選人楊寶楨日前在同黨議員參選人「學姊」黃瀞瑩的臉書留言「大菊為重」，掀起戰火。年代主播張雅琴在節目中譏諷她們是「殘破花瓶」，令楊寶楨相當不滿，要求張雅琴道歉。

楊寶楨於臉書表示，綠營總動員，凝聚各界力量炮轟她和黃瀞瑩，硬要惡意解讀、扭曲事實，說她們講的「大菊為重」是在歧視陳菊院長的身材，「明明就是他們戴上綠色眼鏡，看什麼都是歧視的。」

楊寶楨重申，大菊為重的「重」是指重要性和地位，綠營卻要說成是重量和體重，到底是誰在歧視陳菊院長？

楊寶楨說，各界的謾罵我們都扛了，但看到張雅琴在節目上，「把不知道哪裡來的歧視語言，塞到我嘴裡，由衷感到傻眼」。

楊寶楨指出，張雅琴稱她留言「菊姐隱居這麼久，應該連一般大門都走不過去了。」楊不滿表示，「我何時留言過這樣的內容？一句『大菊為重』還可以超譯到這種程度？」

楊寶楨說，張雅琴還說她和黃瀞瑩「花瓶真的很殘破、沒有用」、「老小姐」，女人何苦為難女人？「我們從頭到尾都沒有要性別歧視和攻擊他人，綠營人士卻能這樣人身攻擊？如此雙標，張雅琴主播應該公開道歉！」