台灣防疫科技取得首張國際訂單，經濟部技術處23日宣布，以科技專案支持工研院開發出具優異檢測特性的「iPMx疫開罐套組」已獲得第一張海外訂單，在日本Japan Biotechno Pharma（JBP）和貿聯集團三方合作下，成功進入日本市場，取得日本厚生勞動省的販賣製造合作，即日起在日本全國展開販售，未來更將擴大在海外市場應用，提供在新興國家日本醫院使用。

經濟部技術處處長邱求慧表示，目前的檢測方式是利用聚合酶連鎖反應（qPCR），需要4小時的反應時間，而「疫開罐套組」跳脫傳統PCR龐大加熱模組方式，以創新機構搭配溫度控制技術，有效率地在1小時內得到檢測結果。這個重量只有600公克的疫開罐套組，準確率高達95.8％，可以縮短4倍的檢測時間，較傳統裝置輕巧57倍，具有高精準、高靈敏、高輕巧和高效率四大特點。

經濟部帶頭發展防疫產業，進入了全新發展階段，在日本藥品及醫療器材的上市許可審查非常嚴格情況下，「疫開罐套組」取得國際訂單及日本製造販賣許可，代表我國的防疫技術具有國際水準且受到國際肯定，有望協助日本強化防疫能量。合作起緣於2020年與日本JBP公司進行「疫開罐套組」臨床檢體實驗合作，並協助申請日本外國製造商登錄，之後將與日本JBP公司持續強化夥伴關係，將「疫開罐套組」推往歐美及東南亞等國際舞台。經濟部也支持工研院積極進行次世代機的研發，包括all-in-one的「第二代疫開罐」新機及能同時檢測流感與新冠肺炎的「檢測試劑」，再次展現台灣的科技與防疫實力，也期待台日雙方在生醫產業的合作能更上一層樓。

工研院副院長彭裕民表示， 2020年10月工研院與日本JBP公司展開合作，並於12月完成委託臨床檢體實驗和代理合約。2021年6月日本JBP公司完成測試，並購入「疫開罐套組」，並於近日取得販賣製造許可，正式在日本市場販售。

日本國土面積是台灣的10倍大，且土地狹長、人口分散，疫情當前，僅有600公克的「疫開罐套組」可以輕便地送往日本各地投入第一線防疫。在2020年7月國際獨立第三方機構的測試中，與全球60個國家、超過400個實驗室進行盲測，在8個樣品中結果全數正確無誤，正確率媲美國際知名大廠，顯示國內研發之檢測產品具國際水準，有望發揮「輕便、精準」的特色，協助日本強化防疫能量。

日本JBP公司社長篠原直樹表示，JBP致力於抗體和抗原檢測的開發，2020年得知工研院研發的「疫開罐套組」後，就對於這項技術的高水平感到驚艷，看好未來PCR檢測試劑市場的潛力，將可應用成為日本和世界各地傳染病檢測非常有用的產品，因此在跨越高難度的日本厚生勞動省醫藥品審查門檻下，終於在日本市場上市。「疫開罐套組」就像「移動檢驗室」，未來將可應用於中小型醫院、診所、大學醫院的手術室和急診室，或透過家庭醫師的檢測及診斷獲得安全感，未來更計劃將產品銷售給有需求的新興國家和海外的日本醫院，希望造福更多民眾。