近日寒流來襲相當刺骨，許多民眾盡量減少外出，不過，台中市清水區卻發生小偷摸黑潛入社區竊盜，且兩個禮拜已多次上門。清水警分局指出，目前已掌握特定男子身分，正積極追緝到案中。

網友23日在臉書社群貼文指出，小偷非常囂張，兩個禮拜不到進出社區4次，每次都穿同套衣服，包括運動拖鞋，還有同伙在外面接應（白色車），此人會開車門行竊，還會開鎖防盜門，每次上門時間都在零晨及陰雨天，呼籲大家千萬要小心。

清水警分局表示， 21日凌晨2時12分，男子進入清水區下湳里中華路某社區住宅竊取現金約8000元，經被害人發現後向報案，分局受理後立即開立報案證明單，另被害人報案時才又向警方說，11日、18日，社區亦曾有男子進入，但未有竊取任何財物即離去，所以當時未報案。

警方指出，分局立即成立専責小組，並調閱社區監視器，目前已掌握特定男子身分，正積極追緝到案中。另外，22日凌晨0時，因該社區住戶已有警覺，並加裝警報設備，男子再度欲前往社區門口時，該社區警報器聲響立即離去，目前受害戶為1戶。

清水警分局表示，警方平時積極維護轄區治安，對於不法份子將積極偵辦查緝到案，絕不寛貸，以維護民眾安全居住環境。